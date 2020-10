Edge va permettre de ranger ses onglets verticalement

Microsoft prévoit également quelques améliorations concernant le copier-coller. Il devient ainsi possible de copier une URL de la barre d'adresse et de la coller en tant que titre hyperlien plutôt que comme une URL complète standard. À noter que cela ne fonctionne que pour copier/coller dans Edge, il n'est pas possible de copier depuis Edge pour coller de cette manière dans une autre application, comme dans un Word par exemple.

Enfin, Edge va laisser la possibilité de copier et coller du contenu en conservant les liens, la police, les images et d'autres formats enrichis. Bref, le navigateur devient capable de dupliquer du contenu, en conservant exactement la même mise en page une fois collé.