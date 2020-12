Edge : bientôt 4 nouveautés pour une meilleure gestion des onglets

Cette organisation peut parfois passer par la création de profils utilisateur différents. Sur une même session du système d'exploitation, deux personnes peuvent partager le même navigateur. Cependant, un même utilisateur peut également créer deux sessions, par exemple pour distinguer plus facilement deux environnements distincts (travail et personnel). Et c'est d'autant plus vrai en cette période de télétravail.

Pour apporter davantage de souplesse, Edge Canary propose via un clic droit de partager un onglet depuis une session utilisateur vers une autre. Cela évite simplement de copier-coller l'URL.

Au sein d'Edge Canary, pour activer cette option, il est nécessaire de se rendre au sein des paramètres avancés (edge://flags) et d'activer la valeur « Move tabs to profile window ». Un redémarrage du navigateur est nécessaire.