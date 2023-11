Windows 11 : IA, mode offline... Outlook pour Windows fait le plein de nouveautés !

À compter du mois de septembre 2024, l'ensemble des utilisateurs de la version actuelle d'Outlook et de l'application Courrier seront gentiment invités à basculer vers une version unifiée du client mail de Microsoft. Rebaptisé One Outlook, le nouveau service de messagerie, souvent jugé plus gourmand et moins ergonomique par les premiers utilisateurs, n'entend bien évidemment pas en rester là.

Pour preuve, la société dirigée par Satya Nadella vient de dévoiler la liste des nouvelles fonctionnalités qui viendront prochainement enrichir le client mail. Parmi elles, nous retrouverons notamment l'intégration de Copilot, l'assistant virtuel des systèmes Windows basé sur l'intelligence artificielle.