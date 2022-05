Microsoft ouvre officiellement les vannes pour tester One Outlook

On peut noter la présence de rappels de message, qui permettront de ne plus oublier de répondre à un e-mail reçu plus tôt dans la journée. Des épingles permettent de placer les courriels les plus importants en haut de la boîte de réception. On peut également ajouter un fichier stocké dans le Cloud à un message en tapant simplement @nomdufichier pour qu'il s'intègre automatiquement.

De plus, Microsoft a intégré les composants Microsoft Loop, qui permettent de copier-coller des blocs entre Teams et Outlook pour travailler plus efficacement en collaboration. Si, par exemple, vous intégrez un tableau, il sera automatiquement synchronisé à chaque modification dans les e-mails pour ne consulter que la version la plus à jour.