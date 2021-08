Projet Monarch : le prochain Outlook sera disponible pour Windows 10 et Windows 11

L’idée de Microsoft est de concevoir un client mail unique qui fonctionne sur Mac, PC et Web. Attendue pour l’année prochaine, la nouvelle application Outlook remplacera ainsi l’ancienne version Win32, Courrier et Calendrier de Windows 10 (et Windows 11), ainsi qu’Outlook pour Mac.

Un peu plus tôt dans l’année, Microsoft a présenté une capture d’écran du nouveau look d’Outlook dans ses notes de mise à jour de la suite Office. Nos confrères de WindowsLatest viennent de repérer une mise à jour du logiciel One Outlook.

Il est dorénavant sobrement appelé « Outlook », accompagné d’une mention « bêta ». Cela laisse penser qu’une preview publique est sur le point de voir le jour, probablement dans les semaines à venir. On aura enfin l'occasion d'en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités.