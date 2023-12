Interview : Infomaniak dévoile son plan pour vous faire quitter Gmail

Les personnes sont de plus en plus soucieuses de leur vie privée. Infomaniak présente Mail comme "la messagerie sécurisée" qui fait face aux GAFAM. Pourtant, vous ne proposez pas de chiffrement au repos ni d'envoyer des emails chiffrés comme Proton, Skiff et cie. Est-ce que cet aspect est prévu sur votre feuille de route à court, moyen ou long terme ?

Julien Arnoux : La grosse différence avec les géants du Web, c’est qu’Infomaniak est une entreprise indépendante et nous n’analysons pas les données pour générer des revenus. Toutes les données sont hébergées en Suisse et la couche applicative est aussi développée en Suisse. Chez Infomaniak, vos e-mails sont stockés dans nos data centers écologiques et la couche logicielle qui traite vos données est aussi maîtrisée en interne, sans intermédiaire ou technologies américaines. C’est ce qui permet de garantir le respect de nos engagements et un réel respect des lois européennes.

En ce qui concerne le chiffrement, c’est aussi sur la liste des choses à faire. Plusieurs pistes sont explorées en ce moment et il est déjà possible de chiffrer ses e-mails avec notre Webmail en utilisant l’extension Mailvelope par exemple. Pour les plus technophiles, il est possible d’utiliser un client comme Thunderbird et d’activer le chiffrement PGP. Enfin, il est très facile de sécuriser des informations très sensibles en utilisant notre service gratuit kPaste qui permet de chiffrer n’importe quel texte avec son propre mot de passe. Ce service gratuit permet même d’autodétruire son message après sa première lecture.