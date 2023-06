Après kMail, kDrive et kMeet, Infomaniak lance kChat, son alternative à Teams, Slack et Discord

Les faits de fuites de données, les actes d'hameçonnage et les intrusions de rançongiciels se démultiplient. Les employés, bien que parfois sensibilisés en interne à ces attaques bien rodées, sont de plus en plus exposés à ces risques d'intrusion pour l'entreprise. kChat apporte une solution pour contrer cette menace grandissante en ne permettant l'échange d'informations qu'entre personnes authentifiées.

L'accès est soumis à la double authentification tandis que les communications avec le serveur et les données stockées se voient chiffrées. Chaque entreprise qui utilise kChat est par ailleurs entièrement cloisonnée et utilise une clé de chiffrement unique. Toutes les données sont stockées sur des serveurs en Suisse, Infomaniak assurant que son outil n'analyse aucune données et se veut conforme en regard du respect du RGPD.

kChat est intégré dans la suite collaborative d'Infomaniak, à savoir kSuite, laquelle se décline en trois formules de tarifications à destination des entreprises mais aussi des particuliers.