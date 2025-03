Besoin de bloquer une personne dans Proton Mail ? Appuyez sur le rouage visible en haut à droite de l'écran puis sur le bouton violet « Tous les paramètres ». Rendez-vous dans « Filtres » > « Indésirables/spam, adresses bloquées et autorisées » et cliquez sur le bouton « Ajouter une adresse ou un domaine » et sélectionnez l'option « Bloquer ». Il ne vous reste plus qu'à inscrire une adresse email et à l'ajouter à votre liste de contacts indésirables.