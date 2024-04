Toujours plus sécurisé, Proton Mail traque désormais les données volées sur le Dark Web

En cas de compromission avérée, Proton notifiera ses abonnés par le biais du centre de sécurité récemment intégré à l’interface de gestion en ligne et aux applications Proton Mail (desktop et mobile). Ces alertes détailleront les services et comptes tiers concernés par les fuites de données sur le Dark Web, et donneront des informations et conseils complémentaires permettant de prendre des mesures de sécurité immédiates et/ou d’atténuer les conséquences du vol des identifiants Proton (adresse mal et mots de passe). À terme, d’autres systèmes de notifications in-app et par mail devraient permettre aux internautes de prendre connaissance de ces fuites en temps réel, et donc de réagir instantanément.