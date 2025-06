De plus, si Infomaniak protège le contenu des messages, ce n'est, en revanche, pas le cas des métadonnées. Fidèle à son parti pris, la firme a, en effet, voulu trouver un « juste équilibre entre sécurité robuste et continuité d’accès ». Elle permet donc aux autorités de consulter, si besoin est, plusieurs informations importantes (adresses email, destinataires, géolocalisation, dates et heures des envois, sujet du message, nom des pièces jointes, taille du mail, format, encodage, etc.). Mis à part le chiffrement du message, l'anonymat et la vie privée ne sont donc pas garantis sur ce service.