Depuis 10 ans, l'état français se gave de nos données, merci Apple, Google et Meta

Et la France n'est pas en reste. Selon le rapport de Proton, entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2024, le nombre de données personnelles partagées par Meta auprès du gouvernement aurait enregistré une croissance de +1931%. Sur cette même période, la quantité d'informations mises à disposition par Google aurait affiché une hausse de +325%. Quant à Apple, qui communique volontiers sur ses outils de protection de la vie privée sur macOS et iOS, c'est pire encore. Entre le premier semestre 2013 et le premier semestre 2023, cette progression est de +1982%.

Il est bon de rappeler que lorsqu'une agence de renseignement obtient une ordonnance du tribunal, l'entreprise a l'obligation de répondre à cette requête. Si la société refuse, elle se place dans l'illégalité et ne peut donc plus exercer dans le pays. Pour Proton, dont l'objectif est bien entendu de mettre en avant ses propres services, la solution réside dans le chiffrement de ces informations. On peut alors les partager, oui, mais elles sont illisibles. Dans un communiqué, l'entreprise suisse explique : "la quantité considérable d’informations partagées n’est possible que parce que ces entreprises refusent de donner la priorité au respect de la vie privée des utilisateurs et d’intégrer le chiffrement de bout en bout à l’ensemble de leurs suites de produits."