La menace fonctionne surtout si elle déclenche une réaction immédiate. L’auteur du message insiste sur la discrétion. Il interdit de contacter la police ou de parler à un proche. Il réclame une somme précise — 1 200 dollars un mois (environ 1034 de nos euros), 1 650 (soit 1422 euros et quelques poussières) le mois suivant — et impose un délai très court, souvent 48 heures.

Ce type de pression est fait pour empêcher la réflexion. Mais il existe des gestes simples pour ne pas tomber dans le piège. D’abord, il ne faut jamais répondre. Cela confirme à l’escroc que l’adresse est active, ce qui ouvre la porte à d’autres tentatives.

Il ne faut pas cliquer, ni ouvrir les pièces jointes, même si l’adresse semble familière. L’adresse affichée n’est pas toujours celle de l’expéditeur réel. Et ce genre de message ne doit jamais inspirer de confiance, même s’il paraît « venir de soi ».

Si un mot de passe figure dans le corps du mail, mieux vaut le remplacer. Et s’il est encore utilisé ailleurs, il faut aussi modifier ces accès. L’usage d’un gestionnaire peut simplifier cette opération, surtout si les comptes sont nombreux.

Sur le plan matériel, couvrir sa webcam reste un réflexe utile. Un simple cache physique suffit. Ce n’est pas une solution technique poussée, mais cela permet de retrouver un peu de contrôle.

Enfin, il est possible de vérifier si ses données ont déjà été exposées sur Internet. Plusieurs outils gratuits, comme Have I Been Pawned analysent l’empreinte numérique et montrent si une adresse e-mail apparaît dans des bases de données compromises. Cela donne du contexte, et cela aide à comprendre comment l’escroc a pu tomber sur votre adresse.

En 2023, l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI a recensé plus de 8 800 plaintes liées à la sextorsion, pour un préjudice total estimé à plus de 13 millions de dollars. D’après Spamhaus et d’autres sources spécialisées, des milliers d’e-mails de ce type sont diffusés chaque jour, envoyés en masse à l’aide de scripts automatisés. Ces campagnes restent actives et continuent de générer des revenus.