Au pic de son activité, Magic Cat était lié à plus de 20 000 noms de domaine actifs, permettant de brouiller les pistes et de renouveler facilement les campagnes. Le kit donne accès à plus de 300 modèles de sites web contrefaits – Autopass en Norvège, La Poste ou Chronopost en France, USPS aux États-Unis –, ajustés localement pour renforcer la crédibilité de l’arnaque en fonction des pays ciblés, et intégrant un éditeur pour y ajouter ses propres templates.