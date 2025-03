Si l'on pousse le détail un peu plus loin, sachez que Redline demeure l'infostealer le plus répandu en 2024. À lui seul, il représente 34% du nombre total des infections. L'augmentation la plus significative est pour Risepro, dont la part est passée de 1,4% en 2023 à près de 23% en 2024. Ce malware relativement récent cible principalement les informations bancaires et les portefeuilles de cryptomonnaies.