PyratOne

Ils ne vont pratiquement plus au bout des choses depuis un certain temps.

Ils se contentent de plus en plus souvent de retranscrire des articles fait à la va vite et pris ici ou là quand ce n’est pas directement de divers réseau « sociaux » et pour les détails soit il faut attendre qu’un utilisateur les ajoute en commentaires ou les chercher soit même…

Il y’a parfois le week-end ou l’on peu espérer tomber sur des articles développés et dignes d’intérêt ou idem pour des tutos et autres mais depuis 2-3 ans c’est à mon grand regret le dégringolade question qualité, objectivité ou articles ne se résumant pas simplement à de la publicité (qu’ils soient sponsorisés ou non).

J’ai de plus en plus l’impression de me retrouver sur jeuxvidéos.com ces derniers temps entre les billets d’opinion et autres articles traitant de tout et n’importe quoi régulièrement sans aucun lien avec la thématique du site.

À la différence près que je n’ai pas remis les pieds sur JV depuis plus de 2 ans même l’espace d’un instant alors qu’ici j’essaie encore de garder espoir, il faut dire que ce qui fut il y’a un paquet d’années le JVC et qui était Le site francophone qui était largement au dessus de la mêlée à des années d’avance dans la médiocrité amorcée il y’a de ça des années suite au rachat par Webedia

Du coup je ne me gêne plus pour les critiquer quand c’est indigne de ce qu’ils ont pu être à une époque malheureusement révolu et même tout court dès l’instant où ils continuent à se revendiquer site d’informations et journalistes, mais en contrepartie je laisse systématiquement un message de remerciements, approbation, encouragements lorsqu’ils font encore un effort et que j’ai la chance de tomber dessus, puisque la fréquentation que j’ai de ce site est comme sa qualité en chute libre (à mon grand regret vu que ça doit faire au moins 2 décennie que j’avais pris l’habitude de venir régulièrement m’informer sur Clubic…

Je n’ai pas encore totalement fait mon deuil de ce site, malheureusement pour moi car ce serai tellement plus simple en réalité plutôt que de me battre contre des moulins façon Don Quichotte