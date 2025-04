Une fois notre mode de livraison choisi, le site escroc nous demande de sélectionner notre jour, notre créneau horaire, et notre type de livraison, soit en main propre ou en boîte aux lettres. Tout est fait pour que la situation paraisse à la fois rassurante et réaliste. Et bien sûr, on se dirige doucement vers l'étape où vous allez devoir fournir vos coordonnées personnelles… avant le reste.