Vous avez un portefeuille de cryptos ? Faites attention, les fausses pubs rapportent gros aux pirates d'après cette nouvelle analyse

De nombreuses sociétés d'analyses traquent sans relâche les activités de piratage et les diverses arnaques mises en place par les pirates pour voler de l'argent et des données. C'est ainsi que ScamSniffer a découvert que, depuis le mois de mars, un malware dénommé MS Drainer avait été caché au sein de plus de 10 000 sites de phishing et les publicités liées. Conçu pour drainer les fonds présents sur les portefeuilles de cyrptomonnaies, MS Drainer aurait permis aux pirates de voler plus de 59 millions de dollars auprès de 63 210 personnes depuis le mois de mars.

En remontant la piste de ce malware, les analystes ont découvert qu'il était vendu pour environ 1500 dollars par un certain « Pakulichev » ou « PhishLab ». Ce dernier prend une commission de 20 % sur chaque butin, et propose des modules supplémentaires dont les prix varient de 500 à 1000 dollars en fonctions des besoins. L'étude des activités des blockchains liées à MS Drainer montre également que la plus grosse victime a perdu 24 millions de dollars en Ethereum, et que d'autres « gros coups » ont permis de siphonner de 440 000 à 1,2 million.