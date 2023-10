Elon Musk veut démonétiser les fake news sur X (ex-Twitter)

Le site est d’autant plus observé qu’un récent rapport de NewsGuard expliquait que les comptes certifiés (condition sine qua non pour adhérer au programme de partage de revenus) partageaient « 74 % des affirmations fausses ou sans fondement les plus virales liées à la guerre Israël-Hamas ». Malheureusement, dans cet océan de fake news propagées par des coches bleues, seuls 32 % des posts les plus viraux étaient justement accompagnés d’une note de la communauté censée rectifier le tir.