Guerre Israël-Hamas : les comptes vérifiés sur X.com sont des "super-propagateurs" de fake news

La vérification made in Elon Musk sur X est décidément très décriée. Selon une étude menée par l’organisation de lutte contre la désinformation NewsGuard, les utilisatrices et utilisateurs « vérifiés » produiraient « 74% des affirmations fausses ou sans fondement les plus virales liées à la guerre Israël-Hamas ». Un constat dont la plateforme aurait bien pu se passer à l’heure où elle est sous le coup d’une enquête pour manque de modération de la part de l’Union européenne.