Non, le Pentagone n'a pas explosé, mais les fakes sur Twitter, eux…

Les conséquences de cette affaire-là seront probablement minimes, mais elles sont au croisement de deux des sujets d'inquiétude les plus importants parmi les observateurs de la désinformation. D'une part, on trouve la mise à contribution des intelligences artificielles pour créer des textes, des vidéos, ou ici des images dans le but de désinformer. D'autre part, le système de vérification payante, l'idée phare d'Elon Musk quand il a pris la tête du réseau social, montre ses failles. Le premier lancement de Twitter Blue avait d'ailleurs été un jour de fête pour les usurpateurs, les désinformateurs et de nombreux blagueurs sur le réseau social, ce qui avait poussé Musk à revenir à la raison pour installer des garde-fous.