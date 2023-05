Twitter publie des tweets et retweets supprimés : est-ce un simple bug ?

Dans une publication postée sur Mastodon, Morrell explique : « En novembre dernier, j'ai supprimé tous mes tweets. Tous. J'ai ensuite lancé Redact et supprimé tous mes likes, mes médias et mes retweets. 38 000 tweets disparus. Je me suis réveillé aujourd'hui et j'ai découvert que 34 000 d'entre eux avaient été restaurés par Twitter. »