Twitter : les infos volées de 5,4 millions d'utilisateurs diffusées en ligne

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. À cette collection de données personnelles s'ajoute, en effet, un nouvel arrivage venant gonfler la base de données existante.

Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il concerne plus d'un million de comptes français. C'est ce qu'a révélé Chad Loder, un spécialiste en cybersécurité, en publiant un extrait de ses recherches sur le réseau social Mastodon. Parmi les données accessibles : des numéros de portable avec indicatifs en +33, des biographies et des informations sur les comptes vérifiés. En outre, des comptes basés au Royaume-Uni et dans plusieurs régions des États-Unis seraient également concernés.

La collecte de données va encore au-delà. Le site spécialisé Bleeping Computer, qui a pu échanger avec le propriétaire du forum, a indiqué que les données de plus d'un million de profils suspendus ont aussi été récupérées via une autre API. Des informations qui, cette fois-ci, n'auraient « pas été vendues, mais seulement partagées en privé entre quelques personnes », expliquent les pirates, cités par le média.

Entre bases de données non révélées, dispersées ou partagées entre les hackers uniquement, il est encore très difficile d'estimer précisément le nombre de comptes touchés par cette fuite massive. Une chose est sûre, il n'est jamais trop tard pour sécuriser son compte Twitter et réfléchir à deux fois avant d'ouvrir un e-mail ou un SMS provenant de la firme rachetée par Elon Musk.