Le fondateur d'Ethereum se fait hacker sur X.com, 690 000 dollars en crypto dérobés chez ses followers

Résultat, le pirate a pu se servir et récolter plus de 200 Eth, et environ 150 NFT, avec un butin global estimé à 691 000 dollars. Cette somme a été récoltée très vite, puisque l'alerte a rapidement été donnée par des twittos ainsi que par le père de Vitalik Buterin sur le même réseau. Mais le jeune milliardaire possédant une audience de près de 4,9 millions de personnes sur X.com, le hacker pouvait presque être assuré de faire des victimes.

Par ailleurs, après avoir accompli son larcin, le pirate n'a pas voulu tout de suite s'évanouir dans la nuit du Net. Il a fini sa petite opération en lançant un pied de nez à la communauté Ethereum et à Vitalik Buterin en envoyant à ce dernier un NFT le représentant, tout juste volé. Pour montrer son assurance de ne pas se faire pincer ?