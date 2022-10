Attention à ces faux sites ! Google Play, APKPure, PayPal, VidMate... 27 marques usurpées pour vous installer des malwares

C'est ainsi que la société Cyble, dont le rapport a été relayé par BleepingComputer, a livré la liste des domaines imitant des magasins d'applications Android comme Google Play, APKpure, APKCombo mais aussi des portails de téléchargement redirigeant les internautes et mobinautes vers des versions malveillantes de PayPal, Snapchat, TIC Tac ou VidMate. Au total, 27 marques ont jusque-là été usurpées par les cybercriminels. TikTok, Google Wallet, Microsoft Visual Studio, NinjaTrader et les navigateurs Brave et Tor font partie de ceux que nous pourrions citer. 90 sites ont été spécialement créés par les pirates pour tenter de piéger les victimes.