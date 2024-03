Darcula, la nouvelle attaque de phishing qui débarque en RCS et sur iMessage pour siphonner vos identifiants

Si les outils de prévention et de protection des données des utilisateurs sur Internet évoluent, c'est hélas la même chanson pour les cyberpirates, qui ne manquent pas de créativité pour améliorer leurs attaques. La dernière en date et aussi l'une des plus sophistiquées, baptisée Darcula, se présente sous la forme d'un phishing-as-a-service (PhaaS) proposant un catalogue de 200 modèles de kits de pièges prêts à l'emploi.

Ce système très structuré utilise plus de 20 000 domaines pour imiter des marques ou sites web populaires pour tromper les utilisateurs, qu'ils contactent non pas par SMS, mais en passant par le protocole RCS pour Google Messages et iMessage. Darcula a déjà sévi à travers 100 pays dans le monde.