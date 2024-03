En Chine, des usines font tourner des racks de smartphones en simultané pour commettre des escroqueries à grande échelle

Une organisation sans faille, c'est peut-être le seul mérite qui serait attribué à ces fermes totalement clandestines qui opèrent dans l'ombre. À l'intérieur de ces bâtiments reculés, les images prises par la CCTV sont impressionnantes. Des dizaines de racks alignés abritent des systèmes, composés de vingt cartes mères de smartphones par châssis. On y voit également une sorte de centre de données rempli de racks, chacun peuplé de plusieurs châssis et de pas moins de 1 000 smartphones connectés et opérationnels.

Ils sont gérés via des moniteurs qui contrôlent simultanément les activités de chaque unité.

Les opérateurs sont eux aussi très organisés pour déjouer les barrières de sécurité. Ils changent fréquemment d'adresse IP pour échapper à la surveillance des autorités et des plateformes en ligne. Les services « offerts » par ces fermes comprennent la publication de faux commentaires et de fausses mentions « j'aime », ainsi que la création de fausses commandes sur des sites de commerce électronique, ou encore la création de liens pour améliorer le référencement, le tout pour des tarifs allant de 3 000 à 6 000 RMB, soit entre environ 400 et 800 dollars pour 20 smartphones connectés en simultanés.

Cette pratique illégale viole l'article 53 de la réglementation chinoise en matière de télécommunications, qui stipule que les équipements de télécommunication, de radio et de mise en réseau qui sont connectés au réseau public de télécommunications doivent être conformes aux normes nationales et obtenir une licence d'accès au réseau.