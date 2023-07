C'est le défilé ! Un homme arrêté avec plus de 300 processeurs autour du ventre !

Cet incident est loin d'être isolé, et les douanes chinoises redoublent d'efforts pour contenir ce phénomène de contrebande. Malgré une inflation nationale inférieure 1 %, les tentatives se multiplient. Les vendeurs locaux de matériel informatique en seraient les plus bénéficiaires et alimentent nettement cette tendance. Récemment, un fait similaire avait été signalé. Un homme a été capturé par la douane chinoise avec 420 SSD M.2 à la ceinture, pour une valeur totale de 32 000 dollars.