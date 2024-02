Apple a bien été forcée d'adopter le RCS dans iMessage... à cause de la Chine

Le 16 novembre 2023, Apple a annoncé son intention de prendre en charge le standard RCS dans le courant de l'année 2024. Cette décision soudaine a été une vraie surprise pour les observateurs du monde de la tech, tant le constructeur californien a pendant longtemps ignoré ce nouveau protocole de communication, voire méprisé par Tim Cook et ses équipes. On aurait pu penser alors que le revirement de la marque avait comme cause le durcissement des règles européennes, avec l'adoption en mars prochain du Digital Markets Act, mais l'on apprend aujourd'hui qu'un autre pays, et pas des moindres, serait la cause de cette décision soudaine.