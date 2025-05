Au mois de décembre dernier, NSO Group était reconnue coupable par la justice américaine d'avoir exploité une faille au sein de WhatsApp pour y télécharger son spyware Pegasus, et espionner près de 1400 utilisateurs avec.

Aujourd'hui, l'entreprise israélienne apprend combien lui coûtera ce jugement. Elle va ainsi devoir payer à Meta 167,25 millions de dollars en dommages et intérêts, ainsi que 444 719 dollars au titre des réparations.

Dans son communiqué, Meta se réjouit de l'annonce judiciaire, et rappelle à quel point Pegasus permettait à NSO d'accéder à de très nombreuses informations au sein d'un smartphone : « cela va des informations financières et de localisation aux courriels et aux messages textuels, ou, comme l'a concédé NSO : "toutes les données de l'utilisateur sur le téléphone". Il peut même activer à distance le micro et l'appareil photo du téléphone, le tout à l'insu de l'utilisateur, et encore moins avec son autorisation. »