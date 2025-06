Activez la double authentification, utilisez des mots de passe longs, aléatoires et uniques, évitez les liens douteux. La chanson, vous la connaissez, et en théorie, votre compte Gmail devrait être bien protégé. Sauf que non, pas toujours. Parce qu’il existe un biais dans le système, une fonction discrète planquée dans les paramètres, rarement utilisée mais toujours disponible : le mot de passe spécifique à une application.

Pensée à l’origine pour connecter de vieux logiciels ou des services tiers à votre compte Google, cette fonction peut aussi servir de passe-partout à celles et ceux qui cherchent à contourner les mesures de sécurité renforcée qu’on s’époumone à vous rappeler chaque jour. C’est ce qu’a révélé une attaque récente visant le chercheur britannique Keir Giles, piégé par un faux contact se faisant passer pour une représentante du Département d’État américain. Le scénario de phishing était particulièrement soigné, certes, mais le plus troublant reste la méthode d’intrusion utilisée par les hackers. Car à aucun moment Giles n’a transmis ses identifiants, ni son code de vérification A2F. Il a simplement généré, à leur demande et sans s’en rendre compte, un accès secondaire à sa messagerie Gmail.