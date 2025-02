Recevoir un code par SMS pour se connecter à son compte Gmail, c’est bientôt de l’histoire ancienne. Google l’a confirmé : cette méthode jugée trop vulnérable va disparaître au profit d’un système plus sécurisé. Phishing, détournement de numéro, fraudes aux SMS... Les raisons invoquées pour justifier ce choix ne manquent pas. À la place, Google mise sur une nouvelle méthode basée sur les QR codes. Une transition qui s’inscrit dans un mouvement plus large, visant à rendre l’authentification plus fiable, et surtout moins dépendante des canaux traditionnels que sont le numéro de téléphone et les mots de passe.