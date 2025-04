Google offre une bonne protection pour ses comptes et sa fonctionnalité SSO est basée sur des protocoles robustes et une authentification 2FA. Si tout cela est rassurant, on ne sait, en revanche, pas toujours quel est le niveau de sécurité des services tiers auxquels on se connecte. Si des failles existent, vos données risquent malheureusement d'être compromises.