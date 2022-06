Comment renforcer la sécurité de votre compte Gmail ?

Si la solution la plus simple consiste à passer sur un service de mails chiffrés, d'autres solutions existent pour conserver son adresse Gmail actuelle. Plusieurs extensions de navigateur vous permettent d'ajouter une couche de chiffrement aux messages que vous envoyez. La plus connue d'entre eux est probablement Mailvelope mais c'est aussi la plus technique. Elle requiert l'utilisation de clés OpenPGP entre l'expéditeur et le destinataire et donc de réussir à convertir vos interlocuteurs à la pratique.