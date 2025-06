Après avoir installé macOS 15.5, plusieurs personnes constatent l’apparition d’erreurs "Authentication failed" lors de la connexion de Mail à un compte Gmail ou Outlook. Le problème semble lié à la gestion du protocole OAuth 2.0, utilisé par Google et Microsoft afin de sécuriser l’accès aux comptes via des applications tierces.

Pour mémoire, OAuth 2.0 impose des échanges de jetons d’accès et de rafraîchissement, ainsi qu’une validation stricte des applications clientes. Si Mail ne respecte pas les paramètres ou les flux attendus par Google et Microsoft, la connexion est refusée et l’accès IMAP est bloqué. Impossible, donc, de synchroniser ses emails ou d'envoyer un message.

D'après les logs d’activité, l’application Mail tente de renouveler les jetons d’accès. Cependant, le client se heurte à un refus côté serveur. Certains pointent une possible incompatibilité logicielle ou un changement de politique de sécurité sur les API de Gmail et Outlook.