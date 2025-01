Cette refonte, qui reposera sur l'intelligence artificielle d'Apple, offrira une meilleure organisation des boîtes de réception. Les emails seront ainsi automatiquement classés dans différentes catégories : « Primaire » pour les messages personnels et urgents, « Transactions » pour les confirmations et reçus, « Mises à jour » pour les notifications des réseaux sociaux et « Promotions » pour les offres commerciales. De toute évidence, cette approche est déjà bien connue des utilisateurs de Gmail depuis de nombreuses années.

Une vue synthétique, baptisée « Résumé », permettra également de regrouper tous les emails provenant d'une même société, facilitant ainsi la consultation des informations importantes.