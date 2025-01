Le média spécialisé a néanmoins une bonne nouvelle à nous partager. Si l'OLED est loin d'arriver sur le MacBook Air, l'appareil pourrait en revanche compter à moyen terme sur une nouvelle variété d'écrans LCD. Apple travaillerait en effet à l'utilisation future de dalles basées sur la technologie « Oxide TFT ».

Attendue cette fois en 2027, cette technologie devrait permettre d'offrir une meilleure restitution des couleurs, et donc une plus grande précision colorimétrique, mais aussi un contraste amélioré et une luminosité plus homogène sur toute la surface de la dalle.

En attendant, les prochaines générations de MacBook Air seront vraisemblablement très proches de celle que l'on connaît actuellement sur les plans du design et de l'affichage.

On sait en revanche qu'une nouvelle mouture M4 de l'engin est prévue dans les prochaines semaines… avec à la clé des performances toujours plus généreuses. Assez pour nous aider à patienter ? Réponse en mars si l'on s'en tient à ces premières informations en fuite.