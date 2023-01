Pourquoi l'arrivée d'un MacBook OLED est vraiment une bonne nouvelle

Reste la question des gains permis par le passage des MacBook Pro et Air à l'OLED. Et en l'occurrence ils sont plutôt nombreux. Car si la technologie Mini-LED permet déjà une excellente luminosité maximale et un bon contraste (grâce à l'intégration de LED plus nombreuses que sur les dalles LCD classiques), l'OLED garde l'avantage d'un contraste infini, de couleurs extrêmement flatteuses et d'une rémanence pratiquement nulle.