MacBook Air 13 : alors, l'OLED, c'est pour quand ?

Selon des informations communiquées par Ross Young, le MacBook Air qui sortira en 2024 possédera bel et bien un écran OLED de 13,3 pouces. Cela permettra à la dalle de bénéficier d'une meilleure gamme de couleurs et d'un affichage globalement plus lumineux. L'appareil devrait aussi être moins énergivore, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l'autonomie de la batterie. Pour le moment, nous ne savons pas si la technologie ProMotion sera de la partie.