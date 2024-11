Pour la firme de Cupertino, le principal obstacle au déploiement de l'OLED sur le MacBook Air résiderait dans son coût de production. Selon le média The Elec, même l'utilisation d'un écran OLED à couche unique s'avèrerait trop onéreuse pour maintenir un prix de vente acceptable. Apple, échaudée par les ventes décevantes de l'iPad Pro OLED, jugé trop onéreux par les consommateurs, ne souhaite visiblement pas reproduire l'expérience avec son MacBook le plus populaire. Cette problématique ne concerne pas le MacBook Pro, dont le positionnement haut de gamme absorberait plus facilement cette hausse des coûts.

D'après les informations relayées par BGR, cette situation pourrait également affecter le lancement de l'iPad Air OLED, initialement prévu pour 2026. La firme californienne explore actuellement des solutions pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement, espérant ainsi faire baisser les coûts de production des écrans OLED destinés au MacBook Air d'ici à la fin de la décennie.