Apple a d'autres nouveautés à venir pour iCloud et cette fois cela concerne la messagerie. iCloud Mail se dotera prochainement de plusieurs outils de nettoyage, lesquels seront également accessibles depuis l'application Mail sur macOS et iOS. Sans plus de précision, on imagine qu'il s'agit d'une option similaire à celle baptisée "balayage" implémentée au sein d'Outlook.com.

Mail devrait par ailleurs accueillir une nouvelle option de désabonnement. Bien entendu, cette fonctionnalité permettra de mieux gérer les inscriptions - forcée ou non - aux newsletters, mais également aux expéditeurs qui ne sont plus les bienvenus dans votre boite mail. Il s'agira probablement de créer des filtres à la volée.

Enfin, Apple introduira des règles temporelles, une option que l'on retrouve aussi déjà depuis longtemps chez la concurrence et qui consiste à ne garder que les x derniers messages d'un expéditeur, par exemple, les deux dernières newsletters envoyées par Clubic. Ce type de nettoyage automatique devrait permettre de gagner en espace de stockage.