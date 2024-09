Et ce n'était pas gagné. Sur le cloud, Apple a un lourd passif. En janvier 2000, l'entreprise sort ses iTools, une suite de services Internet, plus tard rebaptisée .mac et commercialisée à 99 euros par an. Alors que des géants du Web émergent avec des solutions similaires gratuites et sponsorisées par de la publicité, Steve Jobs veut marquer le coup et lance en 2008 MobileMe. Il s'en mordra les doigts.