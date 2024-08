Dans son dernier rapport, CIRP - Consumer Intelligence Research Partners - explique qu'aux États-Unis, près de deux tiers des détenteurs d'un appareil Apple utilisent non seulement iCloud mais surtout, ils sont abonnés à la version payante du service iCloud+. Plus précisément, en regroupant 64% des utilisateurs Apple outre-Atlantique, iCloud+ est la souscription phare de l'entreprise. La firme de Cupertino propose des abonnements de 50 Go à 0,99€/mois à 12 To pour 59,99€/mois.