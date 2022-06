iOS 16 : Apple Mail vous permettra de posséder une adresse mail plus professionnelle

À l’heure actuelle, lorsque vous vous abonnez à l’une des trois formules iCloud+, vous pouvez utiliser un nom de domaine personnalisé que vous possédez déjà pour customiser votre adresse e-mail iCloud. Jusqu’à cinq domaines peuvent alors être utilisés et vous disposez d’un maximum de trois adresses mail par domaine. Mais avec l’arrivée d’iOS 16, il sera dorénavant possible de passer par Cloudflare afin de rechercher et d’acheter des noms de domaines que vous pourrez ensuite utiliser comme bon vous semble, le tout directement depuis l’application Mail de votre iPhone.