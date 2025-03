Le client Mail Thunderbird peaufine son dark mode

Cette édition se concentre sur l'apparence des messages avec deux nouvelles options. La première consiste à appliquer un mode sombre directement au sein du volet de prévisualisation d'un message. Via un simple bouton dans l'en-tête de l'email, il sera possible d'activer ou non ce mode.

Les développeurs ont également ajouté une nouvelle section au sein des paramètres baptisée Apparence. celle-ci permet d'affiner l'affichage du flux des messages, par conversations, par type de message, par date etc....

Les développeurs ont aussi corrigé un certain nombre de bugs, notamment à l'ouverture des fichiers .eml.