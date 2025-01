Laurent_Marandet

Je ne comprends pas, ca le fait depuis des années en imap du moment que Thunderbird est ouvert en arrière-plan. En regardant les logs de mon serveur de mails Postfix+Dovecot, je vois; par exemple; que la connexion imap est établie par le client Thunderbird à 9h du matin et qu’elle reste ouverte en idle jusqu’à ce que l’utilisateur éteigne son ordinateur à 18h… Par contre, le client Outlook n’arrête pas d’ouvrir et fermer les connexions des centaines de fois par jour, ce qui est parfaitement débile.

L’autre grande différence avec Outlook est le mode de stockage: on peut choisir sur Thunderbird de stocker les messages au format Maildir (un mail = 1 fichier) au lieu de Mbox (1 seul fichier contient tous les mails d’un dossier). Outlook continue de stocker tous les dossiers dans un fichier propriétaire très difficile à dépanner en cas de corruption.

Bien sûr, Outlook plante plus souvent, surtout avec des boîtes imap de 80 GB des utilisateurs qui ne nettoient jamais rien, mais « je préfère car c’est plus joli » me disent certains utilisateurs alors que d’autres me disent « je veux quelque chose qui fonctionne bien, je me fous du look ».