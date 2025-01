Depuis sa dernière mise à jour, la version classique d’Outlook fait des siennes. Nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices ont signalé des plantages soudains lors de la rédaction, du transfert ou de la réponse à des mails. Microsoft, consciente du problème, a confirmé la source du bug et propose une solution temporaire en attendant un correctif final. Un dysfonctionnement qui tombe d’autant plus mal que Redmond pousse en parallèle le déploiement de son nouvel Outlook sur Windows 10 et Windows 11, au grand dam d’internautes très mécontents.