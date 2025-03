À l'activation des catégories, le service passe une moulinette sur chacun des emails tout en lui apposant un logo de catégorie. Et le processus n'est pas instantané. Loin de là, l'opération s'est achevée 25 minutes après avoir enclenché l'outil. Rappelons tout de même qu'une telle option est disponible sur la messagerie de Google depuis 2013.

À l'instar de l'application mobile et de bureau, iCloud propose de désactiver ces catégories. Nous retrouvons aussi une option pour relancer le scan complet de l'algorithme de tri.

Apple donne un peu souplesse sur ces catégories. Il n'est pas possible d'associer un nom de domaine manuellement à l'une d'entre elles. En revanche, on peut cliquer droit sur un message et choisir d'associer l'expéditeur à une catégorie spécifique. Dans notre cas, un message de la bibliothèque de quartier avait été incorrectement classé dans la section Transaction.