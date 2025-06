Depuis la mise à jour iOS 18.5, de plus en plus d'utilisateurs se plaignent de problèmes avec leur application Mail, et ils sont nombreux. Soit le logiciel n'affiche qu'un écran blanc et vide, soit il crashe totalement après quelques secondes. L'app peut également se figer après quelque temps lors de la consultation de la boite de réception.

Le nombre de personnes ayant signalé le bug de l'app Mail augmente de jour en jour. Il pourrait donc s'agir d'une mise à jour des serveurs d'Apple qui est à l'origine du problème lorsque le client vient mettre à jour la boîte mail, mais nous n'en savons pas beaucoup plus pour le moment.

Apple a bien entendu mise au courant, mais le constructeur ne s'est pas exprimé pour le moment. Il se peut qu'une prochaine mise à jour d'iOS 18 résolve le souci, ou la Pomme agira de manière silencieuse, sans faire de commentaire.

Si vous rencontrez le problème, vous pouvez fermer l'application de force depuis le multitâche, supprimer et réinstaller l'application depuis l'App Store ou encore redémarrer l'iPhone en dernier recours. Ce ne sont malheureusement que des solutions temporaires en attendant un correctif de la part d'Apple.