Face à ces retours, Microsoft a publié des explications détaillées pour justifier ses choix. L’éditeur met en avant la volonté d’unifier l’expérience Outlook sur toutes les plateformes, avec une interface et des fonctionnalités cohérentes sur Windows, Mac, web et mobile. L'éditeur explique avoir revu l'architecture d'Outlook, laquelle serait plus stable et offrirait de meilleures performances.

Microsoft insiste sur l’intégration native des services cloud, notamment OneDrive, pour la gestion des pièces jointes et la synchronisation des calendriers et contacts. Selon la société, ce modèle permet d’assurer des mises à jour plus rapides, une sécurité renforcée et une maintenance simplifiée pour les administrateurs IT. Microsoft précise que la majorité des usages courants sont couverts, et que des améliorations sont prévues pour combler certaines fonctionnalités manquantes identifiées par la communauté.