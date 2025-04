Une solution un brin artisanale pour un dysfonctionnement qu’on espère temporaire, et qui, au passage, s’inscrit dans une cohabitation de plus en plus bancale entre les différentes versions d’Outlook. Car, pour rappel, Microsoft a déjà commencé à installer automatiquement Outlook (new) sur Windows, tout en promettant de maintenir la version classique jusqu’en 2029. Un sursis pour le moment plus que nécessaire, tant le remplaçant désigné peine encore à convaincre celles et ceux qui lui reprochent ses fonctions manquantes et sa compatibilité limitée avec certains usages pro.